Агутин и Варум показали свое американское жилье

Еще двадцать лет назад личная недвижимость за границей для граждан постсоветского пространства была такой же недостижимой мечтой, как полет на Луну. А сейчас домик в Испании у теплого моря или квартира в Майами не такая уже редкость у обеспеченных россиян. Звездные семьи здесь не исключение…

У Леонида Агутина и Анжелики Варум причина часто бывать в США особая — тут, в Майами, под присмотром бабушки и дедушки уже восемь лет живет их дочь Лиза. Семья обосновалась все на Санни-Айленде.

— Жизнь в Майами дешевле московской, — уверяет Агутин. — Например, когда мы с Анжеликой узнавали расценки в платных школах Москвы, у нас волосы вставали дыбом. А в Майами даже элитное образование дешевле в разы…

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