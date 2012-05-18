Кейт Мосс попробовала себя в роли фотографа

Кейт Мосс совместила приятное полезным. Модель выступила на благотворительном обеде музыканта Rolling Stones Ронни Вуда, а также попробовала себя в роли фотографа

Супермодель Кейт Мосс посетила благотворительный обед своего хорошего друга и музыканта Rolling Stones Ронни Вуда. Мероприятие проходило в отеле Claridge в Лондоне, а все собранные средства должны поступить на счет фонда Marie Curie Cancer Care. С помощью Кейт был продан портрет музыканта за 12000 фунтов стерлингов.

Выполнив свое главное задание, Кейт продолжила отдыхать вместе с гостями, пока не заприметила легендарного фотографа Дэвид Бэйли. Очевидно, он и вдохновил Мосс на то, чтобы взять в руки фотоаппарат. Воспользовавшись моментом, Кейт сделала несколько снимков гостей. Особенно, ее заинтересовали герцогиня Йорская Сара Фергюсон и ее дочь, принцесса Беатрис.