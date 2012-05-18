Малахов разработал упражнения для «Бурановских бабушек»

Российские конкурсантки «Евровидения-2012» оздоравливаются по методике Геннадия Малахова. Известный знахарь показал представительницам международных соревнований упражнения для голосовых связок.

Самый опытный в стране знаток народной медицины Геннадий Малахов следит за здоровьем «Бурановских бабушек», средний возраст которых составляет, кстати, шестьдесят шесть лет. Причина внимания кроется не только в солидарности с пожилыми певицами, но и в том числе в симпатии, которую питает Малахов к российским представительницам.

- Мне нравятся наши бабульки, потому что они прошли через всю жизнь и сохранили себя, - поделился с Life Showbiz Геннадий Малахов. – Их не сломали ни тяжелый труд, ни болезнь – это очень важно.

Помимо моральной поддержки Малахов также оказал старушкам существенную помощь. Целитель поделился с ними дельными советами и порекомендовал им выполнять определенные упражнения для голосовых связок. Следуя наставлениям знахаря, конкурсантки смогут сделать свои голоса еще более звонкими.