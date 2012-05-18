Алена Мозговая собралась выходить замуж на Мальдивах

Дочь известного композитора Николая Мозгового 38-летняя Елена Мозговая рассказала журналистам "ТСН-особливе", какой видит свою свадьбу.

– Минимальное количество людей: я, мой любимый муж, ближайшие друзья, родители и дети. Торжество состоится где-то очень далеко – в районе Мальдивских островов, – мечтает Мозговая.

Светская тусовка вот уже несколько лет обсуждает роман Елены с 28-летним Владимиром Ткаченко, которого она продюсирует. Свои отношения пара комментирует неохотно. Оба пока лишь рассуждают, какой должна быть свадьба.

Мозговая считает, что это праздник для двоих. На своем будущем торжестве Елена видит себя в скромном белом платье, например, в сарафане, а вот журналистов наблюдать не хочет:

– Если я выйду замуж, журналисты будут последними, кто об этом узнает. Это точно.

Но когда ее мечты осуществятся, а главное, кто станет ее избранником, Мозговая не знает. Ее подопечный Владимир Ткаченко заверяет, что играть свадьбу с Еленой пока не собирается.