Композиция группы Pulp - лучшая песня 1990-х

Музыкальный журнал New Musical Express составил рейтинг лучших песен 90-х годов прошлого века. Топ-100, собранный в рамках празднования 60-летия издания (первый номер NME вышел 7 марта 1952 года), опубликован на официальном сайте журнала.

В список ста лучших песен 1990-х годов вошли как рок-, так и поп-, хип-хоп-, трип-хоп- и танцевальные композиции.

Рейтинг открывает занявшая сотое место песня Кулио "Gangsta’s Paradise". Что касается лидеров топ-листа, то первая десятка лучших песен 90-х по версии NME выглядит таким образом:

"Common People" - Pulp (1995)

"Smells Like Teen Spirit" - Nirvana (1991)

"Stay Together" - Suede (1994)

"Paranoid Android" - Radiohead (1997)

"Motorcycle Emptiness" - Manic Street Preachers (1992)

"Supersonic" - Oasis (1994)

"Sabotage" - Beastie Boys (1994)

"Da Fank" - Daft Punk (1995)

"Yes" - McAlmont & Butler (1995)

"Killing In The Name" - Rage Against the Machine (1992)

Помимо вышеперечисленных коллективов в список авторов лучших песен 1990-х вошли The Prodigy, Massive Attack, Green Day, Мадонна, Blur, Джефф Бакли, Ник Кейв, Portishead, The Smashing Pumpkins, Hole, Эллиотт Смит, Бек, Elastica, Бьорк, The Chemical Brothers, Трики, U2 и другие.

