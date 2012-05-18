В США умерла "королева диско"

"Королева диско" Донна Саммер скончалась во Флориде утром 17 мая. Причиной смерти певицы стал рак.

По данным издания, перед смертью 63-летняя Саммер работала над новым альбомом.

Саммер, прославившаяся в 1970-е годы, стала пятикратной обладательницей премии Грэмми - в 1979, 1980, 1984, 1985 и 1998 годах. За свою карьеру она записала 17 альбомов, последний из них - в 2008 году. Среди хитов Донны Саммер - Hot Stuff (которая в 2010 была названа одной из самых сексуальных песен), Last Dance, I Feel Love и другие. Песня Last Dance, появившаяся в саундтреке к фильму Слава Богу, сегодня пятница, получила премию Оскар.

Настоящее имя Донны Саммер - ЛаДонна Эдриан Гэйнс (LaDonna Adrian Gaines). Она родилась в Бостоне, штат Массачусетс, 31 декабря 1948 года. У певицы остался муж, двое детей и несколько внуков.