Холостяк Френсис выгнал Зою Самчкуашвили

17 мая в эфир вышел предпоследний и один из решающих выпусков шоу "Холостяк-2″. В предыдущем эфире никто из девушек не покинул проект. В этот раз Зоя Самчкуашвили, Оля Винокурова и Елена Ряснова отправились в Лондон, чтобы произвести впечатление на семью и друзей Френсиса Метью.

Претендентки на сердце принца побывали в доме семьи Френсиса Александра Метью Романова. Роскошный особняк принадлежит матери Френсиса — Ольге Романовой, которая унаследовала его от своей бабушки.

Все три участницы шоу "Холостяк-2" познакомились с настоящей принцессой Ольгой Андреевной Романовой, а также с сестрой Френсиса — Александрой. Для каждой девушки мама Френсиса приготовила специальный прием. С Леной она устроила традиционное английское чаепитие и чистила домашнее серебро, для Зои провела экскурсию по поместью, а Оле предстояло пройти настоящее испытание правилами этикета на званом ужине. С Олей, Зоей и Леной также общались близкие друзья Френсиса, которые помогли ему окончательно сформировать мнение о девушках.

В одном из интервью Френсис Метью говорил, что не сильно прислушивается к мнению своей матери. Так или иначе, после знакомства участниц шоу с родными Френсиса Метью холостяк решил, кто из девушек все-таки должен покинуть шоу.

Во время церемонии роз принц не дал розу Зое Самчкуашвили. Таким образом, уже в следующем эфире шоу "Холостяк-2" Френсис Метью выберет невесту из двух оставшихся претенденток — Олю или Лену.