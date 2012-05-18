В Таджикистане запретили показ фильма "Диктатор"

Кинокомедию Диктатор с известным английским актером Сашей Бароном Коэном не будут демонстрировать в Таджикистане.

Об этом сообщил в четверг журналистам представитель компании Тантана - единственного в Таджикистане дистрибьютора мировых кинопремьер. "Мы не стали привозить Диктатора в Таджикистан из-за менталитета жителей", - сказал он.

В других странах центральной Азии - кроме Туркмении - премьера новой комедии состоится 17 мая. В свою очередь, начальник лицензионного отдела государственного учреждения кино и видео (Таджиккино) Акбар Шарипов сообщил, что все фильмы, показываемые в Таджикистане, должны получить в Таджиккино обязательную лицензию на показ, пройти цензуру и получить определение по возрастному ограничению зрителей. "Диктатор не проходил лицензирование, значит кинотеатры, которые будут его показывать, будут оштрафованы", - сказал он.

Также Таджиккино ввело запрет на перевод и реализацию пяти турецких фильмов, ставших популярными среди населения. В перечень этих фильмов вошли ленты Хомиен (Защитники), Пайрохаи такдир (Дорога судьбы), Мисли Юсуф (Подобный Юсуфу), Хаелхои сабз (Светлые мечты) и Водии гургон (Долина волков).

"В указанных фильмах присутствуют элементы терроризма, экстремизма и насилия. Мы изымаем из продажи в пунктах реализации аудиовизуальной продукции кино и видео не только турецкого производства, но и американские, европейские, и другие фильмы, далекие от (требуемых) нравственных критериев", - сказал Шарипов.