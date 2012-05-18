Победительница шоу "Холостяк" показала нового бойфренда

Александра Шульгина, которой удалось победить в 1-ом сезоне шоу "Холостяк", решила похвастаться на Фейсбуке, что у нее в жизни все замечательно.

После неудачных отношений с холостяком Максимом Чмерковским, которые очень быстро развалились из-за любви Саши Шульгиной к деньгам и роскошной жизни, победительница "Холостяка" переключилась на новый денежный объект, которым стал Артемий Сурин.

Правда, Артемий Сурин чем-то напоминает Максима Чмерковского – также высок и статен, присутствует легкая небритость, легко "повелся" на Сашу Шульгину.

Артемий Сурин – это тележурналист, юрист и блогер, который создал общество ONE LIFE. Кстати, недавно сообщество Артемия Сурина провело регату, в течение которой более ста людей любовались морскими пейзажами, вдавались в любовные отношения без обязательств, а также устраивали вечеринки.