Александр Кривошапко очутился под капельницей

С Александром Кривошапко, который до недавнего времени пребывал вместе со своей супругой Татьяной Денисовой в Крыму, случилась беда.

Бывший участник “Х-фактора” очень сильно отравился, после этого всю ночь ему пришлось пролежать под капельницей.

Александр Кривошапко и Татьяна Денисова в Крым отправились на личном авто, но из-за плохого самочувствия Александра, которое резко возникло в результате отравления, вести машину пришлось Татьяне. "Танечку за руль посадить, представляете?" - пожаловался артист.

После возвращения в Киев Александру все еще было плохо, он был вынужден пропустить запланированные съемки телешоу. Сейчас Кривошапко проходит курс лечения, в ближайшее время ему предстоит поберечь свое здоровье, ведь совсем скоро у певца назначены концерты.