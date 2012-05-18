Группа SEREBRO впервые снялась в откровенной фотосессии

За всю пятилетнюю историю существования группы - съемки для мужских изданий для солисток SEREBRO были в ранге табу. Это весьма расстраивало редакторов мужского глянца, которые неустанно предлагали девушкам различные форматы съемок и даже баснословные гонорары за откровенную фотосессию, но все их попытки уговорить девушек раздеться перед фотокамерами были тщетными.

Неожиданно для всех появилась информация о том, что уже в конце этой недели страна сможет увидеть первую откровенную фотосессию солисток группы SEREBRO. Снимки в образах сексуальных футболисток получились достаточно скромными по сравнению с фотосессиями других героинь популярного мужского журнала. Слухи о том, что степень оголения зависела от размера гонорара SEREBRO категорически не подтверждает. По словам самих девушек, дело в том, что это исключение из правил они решили сделать в знак поддержки футбольной сборной на чемпионате Евро-2012. - Мы большие футбольные фанаты и патриоты! - комментируют SEREBRO - Для нас эта съемка была отчаянным и смелым шагом, но мы совершенно бескорыстно и честно сделали его в поддержку ребят. Кроме того, процесс оказался не таким уж и страшным, мы от души повеселились. Да и результат никого не разочарует! Мы обещаем. Пусть наших футбольных героев мотивирует тот факт, что мы готовы на такие вот сумашедшие поступки ради того, чтобы их поддержать. Ребята, мы с вами!»

В интригующих образах сексуальных футболисток солисток SEREBRO можно будет лицезреть уже со следующей недели в одном из известных мужских журнало