Сергей Безруков судится с желтой прессой

Известный актер Сергей Безруков подал в суд на журнал "Папарацци" иск о защите чести и достоинства. Однако ответчик даже не понимает, какая именно публикация вызвала недовольство артиста.

Разбираться в споре между истцом и ответчиком будет Басманный суд Москвы. Заявление было подано еще в апреле этого года. Сообщается, что по просьбе Безрукова заседания пройдут в закрытом режиме. Процесс начнется в начале июня. Однако так до сих пор неясно, какая именно публикация журнала стала предметом судебного разбирательства. По некоторым сведениям, речь идет о материале, вышедшем в печать несколько лет назад. Сам главный редактор журнала Роман Козак заявил, что еще не получал искового заявления. При этом в возмещение морального ущерба Сергей Безруков требует выплатить ему два миллиона рублей.

Самое интересное, что журнал "Папарацци", несмотря на критические отзывы, весьма положительно характеризует Безрукова. Например, в прошлом году он был признан актером года и назван великим исполнителем ролей великих людей. Впрочем, Сергей мог расценить этот факт как очередную насмешку.