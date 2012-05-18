Муж Моники Беллуччи проводит отпуск с неизвестной женщиной

Муж Моники Беллуччи, который сейчас находится в Бразилии, был замечен папарацци в компании неизвестной блондинки. Так, в компании девушки, Венсан Кассель проводит все время. Западные журналисты утверждают, что они просто "старые друзья". Тем не менее, поведение парочки говорит об обратном.

Венсан провел вместе с незнакомкой целый день. Они гуляли по Рио-де-Жанейро, лакомились местным мороженным, совершили поход в книжный магазин и насладились совместным ланчем. В довершение всего они решили встретить вместе закат. Пара расположилась на пляже и долго любовлась лучами уходящего солнца.

С одной стороны, ни Винсан, ни таинственная брюнетка, не позволяли себе лишнего, всего лишь обнялись на прощание под конец вечера. Не исключено, что девушка окажется всего-навсего родственницей или коллегой актера. Но с другой стороны, если это не так, возникает вопрос: знает ли Моника, как проводит досуг ее супруг?