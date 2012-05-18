Дрю Бэрримор примеряет фату и готовится к свадьбе

Дрю Бэрримор активно готовится не только к рождению дочери, но и к предстоящей свадьбе. На днях актриса была замечена в одном из магазинов свадебных платьев, где девушка примеряла фату. По слухам, 37-летняя Бэрримор и 34-летний Уилл Копельман планируют сыграть свадьбу 2 июня.

Тайный источник поведал журналистам People: "Она хочет скорее выйти замуж за Уилла не только потому что она беременна. Дрю его очень любит и хочет официально оформить отношения до того, как родится ребенок. Она уже подбирает платье, которое подошло бы ей".

Напомним, пара познакомилась в начале 2011 года. Копельман - консультант по вопросам искусства.