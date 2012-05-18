Джон Траволта оказался в центре нового секс-скандала

Гей-скандал вокруг голливудского актера Джона Траволты продолжается. Бывшая невеста друга артиста заявила, что тот склонял ее жениха к оральному сексу, а брак Траволты вообще фикция. С сенсационным заявлением выступила бывшая невеста партнера Траволты по фильму "Бриолин" Джеффа Конэвэя Вики Лизи. Дамочка рассказала, что после выхода картины на экран в 1978 году Траволта и Конэвэй стали близкими друзьями. Однако их дружба закончилась в начале 90-х годов после того, как Джон неожиданно стал домогаться Джеффа. Якобы пока Джефф спал, Траволта попытался заняться с ним оральным сексом. Этот случай настолько потряс Конэвэя, что с тех пор он перестал общаться с Траволтой.

Сам Конэвэй сообщил эту историю на тот момент своей невесте Вики Лизи в момент жуткой депрессии, которую он переживал после неудачной попытки самоубийства, которую предпринял в 2006 году. К слову, Джефф Конэвэй умер в 2011 году от осложнений после пневмании. Между тем Вики Лизи не остановилась в своих откровениях и заявила, что многолетний брак Джона Траволты и Келли Престон всего лишь фикция. Якобы Келли прекрасно знает, что ее благоверный – гей, но ничего не предпринимает по этому поводу, так как ее и Траволту связывает некий контракт.

"Джефф рассказывал мне, что брак Престон и Траволты – просто сделка. Когда они шли под венец, то подписали контракт, хотя его подробности мне неизвестны", - сообщила Вики Лизи.