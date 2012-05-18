Анастасия Заворотнюк не беременна!

На днях в СМИ появилась информация о том, что актриса Анастасия Заворотнюк и ее муж Петр Чернышев ожидают пополнение в семействе.

"Ничего подобного, – заверила актриса. – Думаю, что Петя тоже не в курсе, что у нас будет ребенок, – смеясь, сказала Анастасия. – Пока не планируем, а там что Бог даст. Если такое приятное событие случится, то таить не буду, а постараюсь оповестить прессу, чтобы не сеять ненужных слухов".

Напомним, Анастасия воспитывает двоих детей от экс-супрга Дмитрия Стрюкова – 16-летнюю Анну и 12-летнего Майкла.

<a href="http://www.segodnya.ua/news/14379399.html">Источник</a>