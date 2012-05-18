У Валерия Леонтьева нашлась внебрачная дочь

Однако сам знаменитый российский певец Валерий Леонтьев вясчески опровергает этот факт и отказывается давать какие-либо комментарии.

Как сообщает журнал Папарацци, у Валерия Леонтьева, отметившего не давно 40-летнюю годовщину свадьбы, есть внебрачная дочь. Матерью девочки является одноклассница певца Катя Костерина, которая жила с ним еще в школьные годы во время отсутствия его родителей дома. Молодые люди встречались недолго и после ссоры Катя быстро нашла другого. Однако на тот момент девушка уже была беременна. Дочку назвали Ириной. Близкие говорят, что она очень на Валерия Леонтьева, только блондинка. Однако сам Валерий отрицает факт родства и отказывается давать интервью.