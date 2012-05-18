Певец Иракли устроил ДТП и драку

Торопясь на концерт в Калининград, 34-летний певец Иракли Пирцхалава мало того, что стал виновником ДТП, так еще учинил драку.

Перестраиваясь на своем Audi в другой ряд на трассе Москва-Рига, певец зацепил Renault Logan. Пирцхалава выбежал из машины, подошел к 55-летнему водителю Renault, начал просить предъявить документы, а потом и вовсе стал требовать деньги за повреждения Audi. Затем певец достал из своего авто биту, ударил ею водителя, разбил стекло его машины и скрылся до приезда полиции.

Приехавшие на место ДТП врачи засвидетельствовали у потерпевшего побои и сотрясение мозга.