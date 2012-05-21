Как грузинские звезды в Киеве украинский учили!

Грузинская напарница Эдуарда Романюты по шоу «10+10» Софико Геловани поет на украинском языке без акцента.

Музыкальные испытания интернациональной пары продолжаются! В очередном выпуске телешоу «10+10» Эдуард Романюта и его напарница из Грузии Софико Геловани исполнят украинский ретро-хит – народную песню под названием «Чом ти не прийшов».

Петь на родном языке Эдуарда для Софико уже не в диковинку. Напомним, что в одном из выпусков проекта «10+10» грузинская певица уже успела попрактиковаться в украинском произношении, исполнив фольклорную песню «Розпрягайте хлопці коней».

- Софико уже пора давать звание Заслуженной артисткой Украины , - шутит Эдуард, – Во время нашего исполнения украинской народной песни даже судьи проекта отметили идеальное произношение Геловани, ведь она спела совершенно без акцента.