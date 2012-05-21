В Каннах побили российского режиссера и актера

В Каннах полиция подтвердила факт нападения на российского режиссера Антона Семакина.

В субботу он вступился за незнакомую девушку, к которой приставали несколько молодых людей. 31-летнего режиссера избили. Как передает ИТАР-ТАСС, ему была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась. Актер и режиссер прибыл на международный фестиваль, который сейчас проходит в Каннах.

Как сообщалось ранее, в результате потасовки Семакин получил травмы лица и ног.

Напомним, Семакин известен прежде всего как актер. Он снялся в фильмах Питер-ФМ, Звезда, Волкодав из рода Серых Псов, Мертвые дочери и во многих сериалах, среди которых Каменская, Гибель империи, Не родись красивой и Братья по-разному.