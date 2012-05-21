Определены все финалисты шоу "Україна має талант-4"

19 мая на сцене четвертого сезона шоу "Україна має талант" выступили участники пятого, последнего, полуфинала.Побороться за победу и главный приз проекта в 1 миллион гривен пришли 12 участников: Александр Глух, Алена Якименко, Виталий Тищенко, Влад Плахотник, Денис Пахомов, Дмитрий Яструб и Александр Руденко, Евгений Хмара, Илона Окунькова, Ирина Демичева, команда "BFF crew", Наталья Ковзалюк и Александр Шикин, Ярослав и Владимир Студеновские.

Закончил пятый полуфинал четвертого сезона шоу "Україна має талант" Евгений Хмара, 60-ый участник, которого выбрали зрители. Его музыкальная композиция перенесла Влада Яму в "февральский лес", настолько это было чудесно.

По результатам зрительского голосования наибольшее количество голосов набрал Евгений Хмара. Второе и третье места разделили Виталий Тищенко и Илона Окунькова. Их судьбу решили судьи. За Илону проголосовал Игорь Кондратюк, а Слава Фролова и Влад Яма отдали свои голоса за Виталия.

Таким образом, в финал шоу "Україна має талант-4" прошли Евгений Хмара и Виталий Тищенко. Напомним, что в финал 4-го сезона шоу "Україна має талант" уже прошли Макс Каракулин, Денис Дытынюк, коллектив "Workout", шоу-театр "ДеСаВи", Анастасия Шиманская, Эдуард Клопот, коллектив "Тумар КР" и Андрей Головня. Кроме того, судьи приняли решение дать шанс пройти в финал еще одному участнику. Его определят путем зрительского голосования среди полуфиналистов, которые заняли третьи места.