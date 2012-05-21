Светлана Лобода рассказала, на какой сидит диете

Светлана Лобода сейчас выглядит даже более стройной, чем до беременности. В чем секрет идеальной фигуры певицы, она с удовольствием призналась.

Самое отрадное, что Свете ее худоба почти ничего не стоит. Как она сама утверждает, "первую скрипку" в ее параметрах играет хорошая генетика. Укрепляют результат регулярные занятий йогой и постоянные репетиции. Если бы каждый столько занимался хореографией, как артистка Loboda, то у нас бы все были стройными. Что же касается диет, то артистка их никогда не придерживалась, сообщает "Комсомольская правда".

- У меня столько работы, что я просто не успеваю много есть, - рассказала Светлана. - Утром слегка позавтракаю и убегаю на репетицию, а возвращаюсь домой глубокой ночью. Мама моя ждет меня с ужином, а я от усталости уже и есть не могу. Вот вам и вся диета.