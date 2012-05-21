Актер Уилл Смит ударил журналиста 1+1!

Голливудская звезда на презентации «Люди в черном-3» ударил корреспондента украинского телеканала, который попытался поцеловать своего кумира.

Не замеченный ранее в скандалах с представителями СМИ, американский актер обычно добродушно реагирует на все вопросы, с удовольствием общается с журналистами. Обычно Смит даже помешанным на нем фанатам в проявлениях любви к нему отпора не дает.

Но сегодня Уилл не сдержался. Попытка представителя украинского телекана 1+1 поцеловать кинозвезду привела Смита в бешенство. Скандальный случай произошел на ковровой дорожке около кинотеатра «Октябрь» на Новом Арбате, где Смит сегодня представляет третью часть фантастического боевика «Люди в черном».

- Молодой человек потянулся к звезде через ограждение, но мы этого не заметили, а когда он уже был рядом со Смитом, оказалось поздно, Уилл смог защитить себя самостоятельно, - рассказал Life Showbiz охранник кинотеатра. - Обычно знаменитости реагируют намного спокойнее на такие выходки, да и мы проморгали ЧП - теперь еще премии лишат.