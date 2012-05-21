Кривошапко и Денисова празднуют "ситцевую" свадьбу

На днях Александр Кривошапко и Татьяна Денисова отметили "ситцевую" свадьбу.

Ровно год назад неожиданно для всех 19-летний тогда еще Александр Кривошапко повел в ЗАГС 31-летнюю Татьяну Денисову. Первый год законной семейной жизни для молодых был он очень трудным, насыщенным ссорами и бурными примирениями.

Окрыленные любовью пара не обращала внимание ни на страшные предсказания астрологов, ни на неутешительные приметы. Уже спустя полтора месяца после свадьбы в прессе стали ходить слухи о том, что Александр Кривошапко и Татьяна Денисова постоянно скандалят, и их брак на грани распада. Так впоследствии и оказалось. Поклонников ожидало страшное откровенное интервью Александра Кривошапко о своем разводе с Татьяной Денисовой и выход новой песни на тему разрыва "Я просто ушел".

Александр Кривошапко неоднократно заявлял об окончательном разрыве с Татьяной Денисовой. Однако спустя некоторое время парочку снова видели вместе. Несмотря на то, что Кривошапко на всю страну назвал дату своего развода с Денисовой, окончательного разрыва так и не произошло. После громких публичных оскорблений друг друга влюбленные воссоединились. Сейчас пара снова счастлива и планирует провести всю жизнь вместе.