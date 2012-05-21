Телеведущая Наталья Мосейчук родила сына

Ведущая "ТСН" Наталья Мосейчук в субботу, 19 мая, второй раз стала мамой.

Мальчик родился в одной из киевских клиник. Вес ребенка более 4 килограммов, рост 57 см. Мама и малыш чувствуют себя хорошо. Как назвали сына - пара пока не признается. Наталья до последнего скрывала интересное положение от посторонних глаз. Они вместе с мужем планировали ребенка и очень обрадовались беременности.

Пара уже воспитывает сына Антона. "Мы хотели этого ребенка и планировали его. Кстати, еще до того как узнала о своем интересном положении, он как-то посмотрел на меня и сказал: "Ты знаешь, а по-моему, мы беременны, Бусинка", - призналась как-то телеведущая.