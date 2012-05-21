Экс-участница группы "Ранетки" родила первенца

22-летняя экс-участница группы "Ранетки" Аня Руднева стала мамой: 17 мая артистка родила дочь.

Мужчина Ани - 21-летний актер Павел Сердюк, сыгравший Дениса Шаталина в сериале "Моя прекрасная няня", уже поделился с друзьями, как он счастлив. Из-за незапланированной беременности Рудневой артисты спешно поженились, устроив скромную свадьбу, хотя они мечтали о грандиозном торжестве, которое они планировали осветить в своем реалити-шоу.

"Малышка родилась весом 3350 и ростом 52 см. Появилась на свет 17 мая в 19.40. Мы с Пашкой теперь мама и папа! Это так клево!", - рассказала новоиспеченная мама. Как молодые родители решили назвать ребенка, они пока не говорят, пообещав, что поделятся этим со своими поклонниками чуть позже.