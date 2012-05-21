Легкомысленная Маша из популярного сериала «Папины дочки», разбивающая мужские сердца на экране, решила применить старые уловки и в реальной жизни. 26-летняя Мирослава Карпович закрутила роман с подопечным Тимати.

Звезда встречается с начинающим исполнителем Егором Булаткиным, прославленым в Сети под псевдонимом KReeD. Влюбленные все чаще появляются на людях вместе и совсем не скрывают своих чувств. - Нам очень комфортно друг с другом, - поделилась с Life Showbiz актриса. – Егор - внимательный, заботливый и талантливый парень. Я рада, что мы смогли найти общий язык.

Не успел молодой парень из Пензы подписать контракт с Тимати, как сразу же принялся в столице за поиски дамы сердца. 17-летний Егор души не чает в новой возлюбленной и даже посвятил красотке песню. - Мира - потрясающая девушка, - рассказал Life Showbiz KReeD. – Не верю, что смог ее добиться. Она намного старше меня, но для нас это не проблема.

Пока молодые люди живут на два города. Егор прилетает в столицу на выходные для записи дебютного альбома, а иногда, если учителя разрешают, задерживается в Москве еще на пару дней, которые проводит исключительно со своей возлюбленной.