Киркоров получил орден от Лукашенко

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров удостоился почетной награды Белоруссии. Президент республики Александр Лукашенко подписал указ о награждении Киркорова орденом Франциска Скорины.

Причиной такого решения стал "значительный личный вклад народного артиста России в укреплении белорусско-российских культурных связей", а также "высокое исполнительское мастерство". Сам орденоносец уже знает об оказанной ему чести.

"Да, я в курсе! Я уже получил извещение из Администрации президента о том, что Александр Григорьевич Лукашенко принял такое решение. Я очень тронут и благодарен Лукашенко за столь высокую оценку своего труда и творчества", – поблагодарил Киркоров.

Где и когда состоится награждение, певец пока не знает. Но он приедет в Минск уже в понедельник утром. У Киркорова запланирован сольный концерт во Дворце спорта.