«Голос країни» победил Х-фактор в виртуальной дуэли

Вчера, 20 мая, в полночь было завершено он-лайн голосование за сборные артистов шоу «Голос країни» и «Х-фактор». Победил «Голос країни» - за сборную проголосовало 276556 человек. Артистами, которые набрали наибольшее количество голосов стали Владимир Ткаченко (47389), Наталья Пичкур (46760) и Тоня Матвиенко (35019).

Напомним, в прямом эфире шоу «Голос країни. Нова історія» мы предложили участникам вокального шоу «Х-фактор» дуэль между нашими сборными. После нескольких переговоров, руководство СТБ отказалось от вызова, поэтому мы решили провести дуэль он-лайн.

На сайте http://goloskrainy.tv/golosuvannja 10 мая открылось голосование, в котором принимают участие по 10 вокалистов из двух вокальных шоу. Участники дуэли были выбраны по количеству просмотров видео их выступлений в Интернете. Голосование продолжалось 10 дней.