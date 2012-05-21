Жена Валерия Меладзе подала на развод

Из источников, близких к адвокату Ирины – жены Валерия Мелдазе – стало известно, что женщина подала на развод и собирается делить имущество.

Приближенные к адвокату Александру Добровинскому источники сообщают, что жена Валерия Меладзе Ирина подала на развод. Александр специализируется на разделе имущества и детей и будет оказывать свои услуги Ирине. Так, дочери супругов уже взрослые и присуждать их кому-то из родетелей нет смысла. А вот имущество нажитое в браке, Ирина планирует поделить. Добровинский подтвердил, что будет представлять интересы Ирины в суде, а вот сама она не признается, что подала на развод.

Напомним, со своей любовницей – солисткой группы ВИА Гра Альбиной Джанабаевой – Валерий Меладзе встречается с 2002 года. Так, их общему сыну Косте уже 9 лет, а недавно Альбина заявила, что в ближайшие пару лет, пока биологические часы позволяют, родит ему еще одного ребенка.