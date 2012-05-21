Адель празднует победу на Billboard Music Awards-2012

На "Billboard Music Awards-2012" самое престижное звание "Лучшего артиста" получила Адель. Конкуренцию ей составили 3 известные певицы: Lady Gaga, Кэти Перри, Рианна, а также рэппер Лил Уэйн.

"Лучшим новичком" в этом году оказался рэпер Виз Кхалифа, опередив Bad Meets Evil, Бег Шона, а также рокеров Foster the People и певца Скотти МакКрири.

Церемония вручения наград "Billboard Music Awards" по традиции прошла в Лас-Вегасе. В целом, результаты премии отражают историю пребывания артистов в различных хит-парадах "Billboard": альбомы, синглы, цифровые копии, чарты радио эфира и гастрольные туры. Среди интересных номинаций стоит отметить "Лучший артист в социальных сетях" и "Лучший онлайн артист", опирающихся на активность музыкантов на сайтах "Фейсбук", "Твиттер", "Vevo", "Youtube" и "Spotify". Лучшим социальным музыкантом оказался Джастин Бибер, а в онлайне победу одержала Рианна.