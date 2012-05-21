Билык страстно поцеловалась с Киркоровым

Гости большой вечеринки в Киеве по случаю дня рождения певицы Камалии (жены пакистанского миллиардера Захура Мохаммада) и презентации ее нового англоязычного альбома были удивлены пикантному эпизоду.

Во время исполнения песни "Снег" гость торжества Филипп Киркоров неожиданно вызвал на сцену автора песни - украинскую певицу Ирину Билык. Звезды и до этого выступали вместе, но на этот раз они не просто пели. Поп-король весьма недвусмысленно обнимал Ирину за талию, поглаживал, а в финале дуэта и вовсе... страстно расцеловал в губы.

От нежностей Киркорова Ирина заметно расчувствовалась и прямо со сцены разоткровенничалась.- Филипп, я очень хочу быть счастливой в личной жизни, как Камалия. Когда это будет? Ты мне обещал... - посетовала Билык.- А разве ты не счастлива? Ты поешь со мной! - шутливо парировал Филипп и обнял Ирину еще крепче. - А я пою твою песню!

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