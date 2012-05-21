Семенович не верит, что Фриске выходит замуж

На минувшей неделе сразу две красавицы-певицы стали героинями светских новостей: по интернету разнесся слух, что Анна Семенович и Жанна Фриске собираются выйти замуж. Более того, артистки якобы готовятся стать мамами, и именно "интересное положение" и послужило причиной скорых бракосочетаний.

Обе певицы на днях посетили концерт в честь 75-летия телеведущего Николая Дроздова, где журналистам удалось узнать новые подробности их жизни.

Приехав в Кремлевский дворец за час до начала шоу, Жанна и Аня прямиком отправились в гримерки. Оттуда девушки выпорхнули уже в концертных нарядах. Обе певицы выбрали похожие костюмы – золотистые мини-платьица, короткие, облегающие и практически не оставляющие простора для воображения. Глядя на артисток в их сексапильных нарядах, становилось ясно, что с новостью об "интересном положении" некоторые издания явно поспешили. Абсолютно плоские животики красавиц говорили сами за себя.

Анна Семенович прокомментировала новость о предстоящей свадьбе своей коллеги по сцене Жанны Фриске. "Вы знаете, у нас в шоу-бизнесе все время кого-то женят, сватают… Пока меня Жанна лично на свадьбу не пригласит, я не буду ее поздравлять", – отметила Анна.