Участница шоу "Холостяк" рассказала, почему не целовалась с Френсисом

Зоя — единственная из трех финалисток шоу "Холостяк-2", которая не целовалась с Френсисом Метью.
После недавнего вылета из проекта девушка пообщалась со своими поклонниками и рассказала, почему у нее не было близости с Холостяком, а также с кем он сейчас.
— Почему на проекте ты не целовалась с Френсисом?
— Поцелуй для меня очень интимный процесс... Был еще фактор , что многие целовались, мне это не нравилось
— А это правда, что вы с Френсисом опять вместе?
— Не могу ответить, а то Френсис телефон из рук вырывает опять))
— А Френсис сейчас с той, кого выбрал?
— С мамой своей и Рави)