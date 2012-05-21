Участница шоу "Холостяк" рассказала, почему не целовалась с Френсисом

Зоя — единственная из трех финалисток шоу "Холостяк-2", которая не целовалась с Френсисом Метью.

После недавнего вылета из проекта девушка пообщалась со своими поклонниками и рассказала, почему у нее не было близости с Холостяком, а также с кем он сейчас.

— Почему на проекте ты не целовалась с Френсисом?

— Поцелуй для меня очень интимный процесс... Был еще фактор , что многие целовались, мне это не нравилось

— А это правда, что вы с Френсисом опять вместе?

— Не могу ответить, а то Френсис телефон из рук вырывает опять))

— А Френсис сейчас с той, кого выбрал?

— С мамой своей и Рави)