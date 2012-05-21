Врачи запретили Боре Моисееву делать пластику

Известный российский певец Борис Моисеев никогда не скрывал, что время от времени пользуется услугами пластического хирурга.

Мужчина перенес подтяжку лица, причем не одну. Поэтому хирург строго настрого запретил ему поправляться. Как только Борис наберет пару лишних килограммов, как в его облике появится некая неестественность, а подбородок провиснет.

Если бы полтора года назад Моисеев не перенес серьезный инсульт, то он бы смог поддерживать красоту за счет пластики. Но теперь о ней и речи быть не может, ведь здоровье артиста не выдержит наркоза.