Ани Лорак рассказала о своей диете

Певица Ани Лорак, которая долгое время не могла сбросить лишние килограммы после родов, призналась, что вернуть себе стройную фигуру было не так-то просто: Не скрою, что сначала было достаточно сложно привыкнуть к своим новым формам и к тому, что пришлось поменять размер, – рассказывает Каролина. – Но я понимала, что мама и ребенок на первом месте. И не отчаивалась.

По словам одной из самых красивых певиц Украины, вернуться в форму ей помогла строгая диета: Конечно же, в первую очередь похудению способствует правильное питание. Я не ем хлеба, сладкого, жирного, не пью газировку. Ограничиваю себя в питании на ночь – после 19 не ем. Есть такое хорошее правило: хочешь кушать – пей. Стараюсь не переедать и есть полезную и легкую пищу: салатики с рыбкой, фрукты и овощи.

Помимо строгой диеты, Ани занимается спортом и посещает спортзал.

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