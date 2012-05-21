Лера Кудрявцева перепила на свой День рождения

Лера Кудрявцева так замечательно отпраздновала 41-й день рождения, что в конце вечеринки сидела на асфальте в полной прострации в "компании" бутылки.

Компрометирующий снимок Кудрявцева выложила в своем Твиттере. В подписи к фото ведущая призывала своих подписчиков никогда не заканчивать свой день рождения так же, как она. Впрочем, потом звезда, видимо, устыдилась и быстренько удалила фото, пока ее читатели не начали обсуждать бурный образ жизни телеведущей.

Скандальное фото сменили мирные снимки в компании друзей – Иосифа Пригожина и Валерии, и кадр с красивым тортом. В своем блоге ведущая сердечно поблагодарила всех тех, кто ее поздравил – Анфису Чехову, Филиппа Киркорова, Яну Рудковскую и многих других. Интересно, что официальный бойфренд Сергей Лазарев отдельных особых благодарностей не удостоился. "Спасибо всем-всем моим друзьям, за то, что были со мной в этот день! Я вас очень люблю и ценю нашу дружбу!!!" – написала Лера.

Сам Лазарев оказался более многословным. В своем блоге он написал, что едет к любимой с подарком аж из Франции. "Наступил день рождения самой любимой и самой красивой! Лерчик, от всего сердца поздравляю! Мчусь к тебе с подарком из Парижу! Будь счастлива", – гласит запись в его Твиттере.