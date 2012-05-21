Джеки Чан хочет отказаться от боевиков

Актер Джеки Чан, известный своими боевыми умениями, подумывает о том, чтобы отказаться от съемок динамичных боевиков и заняться несколько другим видом актерской карьеры.

"Я хочу, чтобы зрители знали, что я могу не только драться, но и играть. День за днем, год за годом ... Я еще покажу Вам истинное лицо Джеки Чана", - рассказал в своем недавнем интервью актер.

Джеки Чан признался, что устал от слишком энергичных боевых и акробатических ролей, которые он играл до сих пор, и хочет попробовать себя в другом, более традиционном амплуа. "Я не хочу быть звездой боевиков, я хочу быть настоящим актером. Хотя я еще нахожусь в хорошей физической форме, но, к сожалению я уже не так молод", - добавил актер.