Лену Ленину спас в Каннах Алек Болдуин

Довольно неприятный инцидент произошел с Леной Лениной в Каннах, где сейчас проходит престижный кинофестиваль. Не успели многочисленные поклонники светской львицы и модные критики как следует обсудить ее эпатажный наряд, который наделал много шуму на красной ковровой дорожке, как Лена Ленина оказалась под пристальным вниманием светских хроникеров.

Светская львица стала жертвой мошенника. Ленина рассказала, что это случилось на второй день после открытия кинофестиваля, когда она возвращалась в отель. "Я очень торопилась перекусить. Но ко мне подошел консьерж отеля и представил поклонника, якобы итальянского графа Монти, тут же стоявшего с букетом цветов", - рассказала писательница.

Однако Ленина решила не отказывать симпатичному поклоннику, и они отправились в ресторан на ее авто. Ужин проходил в приятной и непринужденной обстановке до тех пор, пока Лена не отошла в дамскую комнату. По возвращении она не обнаружила не только "графа", но и своей сумочки со снятыми бриллиантовыми сережками, деньгами и ключами от машины, и даже дорогого мехового манто. Можно только представить, как в этот момент расстроилась Ленина. Однако самым неприятным моментом оказались объяснения с метрдотелем, которому ей пришлось говорить, что оплатить ужин она сможет только по возвращении в отель.

От конфуза Ленину спас голливудский актер Алек Болдуин, оказавшийся в нужное время в нужном месте. Как выяснилось, он жил со светской львицей в одном отеле. Актер узнал Лену и галантно заплатил за нее. Полиция уже объявила автомобиль Лениной в розыск.