Елена Беркова похвасталась новой грудью

По словам ведущей и экс-участницы шоу Дом 2, лечь на операционный стол ее заставило не желание добавить себе популярности. Беркова призналась: после родов ее шикарный бюст потерял форму.

Пластические хирурги сделали порнозвезде надрезы вокруг сосков и вставили имплантаты. Как призналась Елена Беркова, после операции она первым делом залезла под майку, чтобы оценить результат.

Беркова осталась довольна "новой" грудью. Правда, мужчины смогут оценить ее формы лишь через полгода – до тех пор ненастоящий бюст сжимать руками нельзя.