Эвелина Бледанс крестила сына Семена

Эвелина Бледанс не стала долго тянуть с крестинами. Сын Семен у нее родился всего полтора месяца назад, но молодая мама, наверное, решила, что церковный обряд даже такому маленькому ребенку совсем не повредит.

"Сегодня в маленькой и очень уютной церквушке великомученика Пантелеймона Семён стал Симеоном!" - написала Бледанс.

Фотографию у дверей церкви Эвелина уже выложила в своем блоге. На крестинах, по-видимому, были только самые близкие. Довольный муж актрисы Александр Семин на радостях поцеловал ее в лоб, а крестная мама была скромна и серьезна.