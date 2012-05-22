Надежда Кадышева уподобилась Юлии Тимошенко

Известная российская исполнительница народных песен изменила свой имидж и стала походить на лидера украинской оппозиции.

Популярная "народница" Российской Федерации и извечная соперница Надежды Бабкиной Надежда Кадышева, похоже, устала от своего привычного стиля прически и постоянных обвинений в том, что у нее нет вкуса, и решила положить этому конец. Яркий макияж и белокурая прическа с начесом под кокошником вдобавок к жутким сарафанам ушли в прошлое. Нынешняя Надежда Кадышева стала шатенкой, а волосы заплела в виде косы вокруг головы, как у известной украинской оппозиционерки Юлии Владимировны Тимошенко.

Свой новый образ Надежда Никитична продемонстрировала появившись на юбилейном концерте телеведущего Николая Дроздова. Солитска ансамбля "Золоте кольцо" пришла в скромном черном платье, что абсолютно не характерно для нее.