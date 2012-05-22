Виктория Дайнеко засветила грудь

Для премьеры фильма "Люди в черном-3" Виктория вооружилась по полной, ведь смотреть фильм про борцов с инопланетянами она пришла, сверкая неприкрытой красотой.

Прелести певицы скрывали только два умело расположенных пистолета - как раз удобно в случае чего с пришельцами бороться.

Кстати, компанию Вике составила Яна Чурикова, которая явилась на премьеру в футболке с изображением лифчика и рук, стыдливо прикрывающих нижнее белье. "На премьере Людей в Черном 3 мы с Яной Чуриковой сделали акцент на глаза:)" - пошутила Виктория.