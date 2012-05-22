Николай Басков выставил первые фото после операции

Российский певец Николай Басков, отменив все свои концерты до конца мая, восстанавливается после операции в солнечной Испании.

О том, что Золотой голос России неделю назад отправился отдыхать в Испанию, несмотря на все слухи о плохом самочувствии после операции, сообщил в своем блоге сам певец. В качестве подтверждения своих слов Николай Басков выложил на своей страничке в интернете фотографии с отдыха в Испании и поблагодарил своих поклонников, которые в тяжелое время поддерживали его.

Сейчас певец чувствует себя великолепно и наслаждается каждым мгновением своего неожиданного отпуска. А вот друзья артиста, в частности, Андрей Малахов, заметили, что после операции Николай Басков сильно похудел. Поэтому они желают певцу скорейшего восстановления, так как в России его привыкли видеть сильным, здоровым и красивым.

Напомним, пока Николай Басков болел, ходили слухи, что у него был рак, но сам певец эту информацию не подтвердил.