Валерия снимет клип в память о музыканте Bee Gees

На протяжении последних шести лет российская певица и британский музыкант тесно дружили не только на сцене, но и в жизни. Совместная песня с известной российской певицей Валерией Broken Wings, что в переводе с английского означает "Сломанные крылья", оказалась для британского музыканта Робина Гибба символичной.

Артист посвятил эту композицию своему покойному брату-близнецу Морису Гиббу. Вместе с ним и еще одним старшим братом на заре 60-х Робин и создал легендарную музыкальную группу Bee Gees. Дуэт с Валерией Робин записал еще в прошлом году и в ближайших его планах было снять клип на нее. Однако, внезапная болезнь - рак печени и кишечника - сломали планы певца. Но даже находясь в больнице, Робин не переставал созваниваться с семьей Валерии и обсуждать сценарий ролика.

"Вы знаете, он до последнего не разрешал себе и окружающим верить, что скоро может нас покинуть. Просил, чтобы его не отключали от искусственного обеспечения, если вдруг вновь впадет в кому, - рассказал Иосиф Пригожин. - Просто сыпал идеями по поводу видео, которое мы собирались снимать".

Валерия и Иосиф Пригожин, узнав о смерти своего друга, решили закончить клип уже без него, но посвятить видео не только его брату Морису, но и ему самому. "Будем воссоздавать присутствие Робина, используя его фотографии и архивное видео! Теперь это наш долг - создать ролик памяти Робина", - заявил Пригожин.