Экс-Блестящая сильно похудела после родов

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Дубовицкая сильно сбросила вес после родов. Это произошло так быстро, что теперь врачи обеспокоились здоровьем молодой мамы и настояли на ее срочной госпитализации.

Спустя всего месяц после рождения дочери Дубовицкая стала появляться на светских мероприятиях. Друзья и коллеги Ани были поражены ее великолепной форме. Несмотря на то, что со дня родов прошел месяц, певица выглядит просто потрясающе. Фигура артистки такая же точеная, как и была до беременности. По признанию Ани, за три недели она сбросила 25 килограмм. Молодая мама и дочка Люба чувствуют себя превосходно. Однако столь резкое похудение Дубовицкой не на шутку обеспокоило ее лечащего врача. Доктор настоял на госпитализации артистки. Ане сделали все необходимые анализы, а в ожидании результатов, по настоянию специалистов она прошла курс питательных капельниц. Но все опасения врачей оказались напрасными, анализы подтвердили, что со здоровьем у Ани все в полном порядке.

«Вероятно, мое желание как можно скорее вернуться в форму было таким сильным, что мое тело его услышало и мне удалось настолько быстро восстановиться после родов, - рассказала певица «Папарацци». - Я действительно теряла в день по несколько килограмм, что удивительно для молодой мамы, которая сама кормит малышку. Обычно процесс возвращения в дородовую форму происходит в течение полугода. А у меня получилось всего за месяц. Не смотря на то, что я чувствую себя великолепно, я не стала возражать врачу, когда он настоял на том, чтобы пройти анализы. Ведь сейчас здоровье Любаши полностью зависит и от моего здоровья в том числе».