В номере с Мадонной будет жить ее телохранитель

Организаторы концерта Мадонны, который состоится 4 августа, уже забронировали 5 номеров в лучших гостиницах столицы. Правда, пока неизвестно, где именно остановится Мадонна.

Известно, что забронированные для певицы номера уже принимали мировых звезд в своих стенах, таких как Бритни Спирс и Патрисию Каас. Персонал отеля заставят подписать отдельный бумагу о неразглашении информации.

А в самом номере с Мадонной будет жить ее телохранитель. Как известно, в Киев Мадонна привезет дочь Лурдес. Также певицу будет сопровождать один из известнейших фотографов Голливуда - Гидо Карп.

Долгожданный концерт Мадонны состоится в Киеве 4-го августа на НСК "Олимпийский". Самые дешевые билеты на шоу звезды стоят 800 гривен, а самые дорогие - 13-14 тысяч гривен.