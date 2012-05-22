Евгения Власова сама себе стилист

Певица Евгения Власова над своим имиджем работает сама. И наряды подбирает, и прическу с макияжем делает самостоятельно, потому как считает, что доверять нельзя никому.

— Да, я сама себе стилист. Что меня подтолкнуло к этому? Неудачные опыты. Я со страхом садилась в кресло, боясь, что сейчас меня уделают, как Бог черепаху. На изучение того, что мне идет, а что – нет, ушло лет 10. И мне кажется, что визаж я делаю лучше, чем любой другой профессионал, — рассказала знаменитость.

Конечно, певица признает, что были на этом поприще и неудачи: Иногда у меня были дурацкие эксперименты перед выходом. Очень неудачные... Иногда девушке все же приходится обращаться за помощью к специалистам. Гример Светлана Римакова считает, что с Евгенией работать приятно, но нелегко: Женя очень недоверчивый человек. Не могу сказать, что у этой девушки золотой характер. Она очень самостоятельная.

Парикмахер Елена Твелина имеет для звезды совет: Жене надо меняться. Мне она нравилась блондинкой. Стилистки советуют чаще к ним обращаться.