Даша Астафьева вышла на сцену почти голой

На Facebook-странице Даши Астафьевой мало полезной информации, зато много интересных и весьма откровенных фотографий.

Так, буквально на прошлой неделе певица выложила волшебную галерею снимков, где занимается йогой на берегу моря, а сегодня можно оценить ее новый концертный костюм, который не оставляет места для фантазии.

На днях Даша показала, в каком виде они с партнершей Наной вышли на сцену в Кременчуге: "В Кременчуге себя ооооочень плохо все вели. Поэтому мы решили костюмы одеть задом наперед", - написала Астафьева.