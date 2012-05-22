В Москве избили бойфренда Полины Гагариной

Не успела российская певица Полина Гагарина представить московской тусовке своего нового возлюбленного, барабанщика Бориса Ионова, как с ее бойфрендом произошла неприятность.

Его жестоко избила в центре Москвы группа из трех кавказцев. Об этом Полина Гагарина написала в социальной сети: "Возвращаясь сегодня из клуба веселой компанией из трех человек, я с Борей и моя подруга подверглись нападению троих огромных мужиков, которые начали бить Бориса".

Затем преступники переключились на подругу Гагариной. Один, самый большой из них, ударил девушку по лицу и начал душить ремнем от ее же сумочки.

Сама Полина бросилась за помощью к охранникам ресторана Дэ Марко, в котором девушка является постоянным клиентом. Однако охрана заведения, прекрасно знающая Полину Гагарину, и пальцем не пошевелила, чтобы помочь ее подруге и возлюбленному. Не пришли на помощь к друзьям певицы и водители автомобилей, которые проезжали мимо.